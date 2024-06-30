Глава Дагестана рассказал о травле жителей региона после терактов

Глава Дагестана Меликов: травля жителей после терактов в регионе не прекращается

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что травля региона и его жителей после терактов в Махачкале и Дербенте не прекращается. Ситуацию в республике Меликов прокомментировал в своем Telegram-канале.

Спустя неделю после нападения боевиков глава региона похвалил жителей Дагестана за защиту своих земляков и преданность ценностям мира и добра. Он рассказал, что негативно воспринимает реакцию сторонних наблюдателей, которые выступают с оскорбительными для республики заявлениями. «Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах, дают публично неосторожные, я бы даже сказал опасные, комментарии», — объяснил он.

По словам Меликова, он не считает правильным делать его и весь Дагестан ответственными за террористов. Он предположил, что некоторые спикеры обостряют ситуацию намеренно. Глава республики поддержал передачу рассмотрения уголовных дел боевиков в Краснодарский край, поскольку это исключает субъективный фактор, и заверил, что все виновные будут наказаны.

Меликов также осудил травлю врача из Хасавюрта, которая попросила женщину в никабе снять одежду во время приема. Он отметил, что никто не может оскорблять женщину, которая просто выполняла свою работу. «Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту!» — заявил глава республики.

Ранее сообщалось, что вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. Жертвами терактов стал 21 человек.