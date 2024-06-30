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08:15, 30 июня 2024Бывший СССР

В Херсонской области на время парализовали дроны ВСУ

ВДВ России атаковали ретранслятор и парализовали дроны ВСУ в Херсонской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

Бойцы ВДВ России на время парализовали дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области, атаковав ретранслятор. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, ретранслятор позволял беспилотникам ВСУ долетать до российских позиций на левом берегу.

«FPV-дрону понадобилось несколько минут, чтобы пересечь реку на херсонском направлении и ударить по украинскому ретранслятору. В результате в том районе было парализовано все управление дронами ВСУ», — подчеркнули в министерстве.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области. В хуторе Климовое Борисовского района дрон-камикадзе повредил частный дом, окна оказались выбиты, кровля и фасад — посечены. В селе Пороз после нападения дрона были зафиксированы повреждения окон, кровли, надворных построек и автомобиля.

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      Марина Совина
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