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14:03, 30 июня 2024Мир

Раскрыто число переброшенных в Польшу американских танков Abrams

SS: США перебросили 14 M1 Abrams и иную бронетехнику на новую базу НАТО в Польше

Фото: Daniel Löb / Globallookpress.com

США в первой волне поставок перебросили 14 танков M1 Abrams и иную бронетехнику на новую американскую базу НАТО в Польше. Об этом со ссылкой на источники сообщает подведомственное издание Пентагона Stars and Stripes (SS).

«Первые армейские танки и машины, которые однажды смогут снабдить целую бронетанковую бригаду… прибыли на новый склад в Польше», — говорится в сообщении. Отмечается, что американские военачальники планируют довести число танков на хранении в Польше до 85 единиц.

Ранее сообщалось, что большинство техники из действующих пакетов военной помощи США Украине будет размещено на складах Польши и Германии. По мнению представителей Пентагона, эти меры значительно сокращают время, необходимое для доставки американской военной техники на Украину.

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      Виктория Кошечкина
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