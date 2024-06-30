Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:34, 1 июля 2024Экономика

Сборы с уходящего из России бизнеса превысили план в 40 раз

«Известия»: сборы с уходящего из России бизнеса превысили план в 40 раз

Фото: Aleksander Grishin/Global Look Press

Безвозмездные сборы с уходящего из России бизнеса превысили план в 40 раз. Об этом пишут «Известия».

С начала года в российский бюджет поступило 84 миллиарда рублей от сделок по продаже российских активов компаниями из недружественных стран. В то время как по прогнозу казна должна была получить всего два миллиарда рублей. При этом, как указывает газета, в июньских поправках к бюджету на 2024 год ожидания по этой статье и вовсе обнулили.

Во много высокие показатели объясняются тем, что многие компании, объявившие об уходе из России, только относительно недавно завершили этот процесс. Среди них — Danone, HP, Hyundai.

Размер добровольного платежа при выходе с российского рынка составляет 15 процентов от рыночной стоимости активов. Эта комиссия была введена в декабре 2022 года. Без нее сделку не утвердят — это одно из основных условий, чтобы получить разрешение правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

«Известия» добавляют, что всего в этом году бюджет должен получить около 840 миллиардов безвозмездных доходов. Помимо платежей от уходящего бизнеса к ним относятся поступления от возвратов организациями, регионами и внебюджетными фондами неиспользованных средств, а также добровольные пожертвования.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии рассказали о контроле за воздушным пространством Украины. Как НАТО помогает Киеву отражать готовящиеся удары?

      В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

      Россиянам дали рекомендации по борьбе с бессонницей в жару

      Жених устроил секс втроем с подружками невесты сразу после свадьбы

      В визите Канье Уэста в Россию увидели скрытый смысл

      Сборы с уходящего из России бизнеса превысили план в 40 раз

      В США рассказали об ухудшении состояния Байдена с каждой неделей

      43-летняя актриса сфотографировалась в бикини после похудения

      Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН

      Левые узнали результаты выборов в парламент Франции и вышли на масштабный митинг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше