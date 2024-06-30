В ДНР начали эвакуацию жильцов дома после прилета снаряда HIMARS

В Ясиноватой в ДНР снаряд HIMARS попал в многоквартирный дом

В Ясиноватой в Донецкой народной республике (ДНР) начали эвакуацию жильцов многоквартирного дома после прилета снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщил глава администрации города Александр Пеняев, передает РИА Новости.

Отмечается, что снаряд попал в жилое здание, пробил девять этажей, остановился в подвале и не разорвался. «У нас все организовано — ПВР (пункт временного размещения — ред.) готовы, автобус готов, делаем громкие объявления для людей, которые не нашли куда пойти, пока будет разминирование», — добавил Пеняев.

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