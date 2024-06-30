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22:28, 30 июня 2024Мир

В Германии захотели потребовать от Украины начать переговоры с Россией

Пюрнер: ФРГ должна потребовать от Украины начать переговоры с Россией

Фото: IMAGO / Christian Spicker / Globallookpress.com

Власти Германии должны потребовать от Украины начать переговоры с Россией. О необходимости такого шага заявил кандидат в депутаты Европарламента от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Фридрих Пюрнер в соцсети X.

По его мнению, Берлин должен перестать предоставлять Киеву финансовую и военную помощь до тех пор, пока тот не согласится сесть за стол переговоров. «Вы тратите наши налоги, благодаря которым убийства только продолжаются. Затем вы урезаете социальные льготы для граждан и ждете аплодисментов?» — обратился политик к немецкому правительству.

Он отметил, что приостановка поставок оружия Киеву поможет мировым лидерам понять, насколько серьезно стороны украинского конфликта настроены на окончательное восстановление мира.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность прямых переговоров с Россией. По его словам, они возможны только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом.

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      Марина Совина
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