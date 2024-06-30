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15:19, 30 июня 2024Мир

В Греции обвинили граждан Казахстана в поджоге на Гидре

Прокуратура Греции обвинила граждан Казахстана в поджоге леса на острове Гидра

Фото: Volunteer fire station of Hydra / Reuters

Прокуратура Греции обвинила восьмерых граждан Казахстана в поджоге леса на острове Гидра. Об этом сообщает Ekathimerini.

Как утверждает следствие, восемь взрослых казахстанцев и двое несовершеннолетних стали виновниками пожара 22 июня. Граждане Казахстана запускали пиротехнику с яхты «Персефони-1», что стало причиной возгорания в сосновом лесу. В качестве улик правоохранители указали на найденные в бухте остатки фейерверков.

«Одновременно прокуратура Пирея начала предварительное расследование в отношении действий портовых властей», — подчеркнули в ведомстве. Особое внимание следствия вызвал отъезд казахстанцев из Греции после инцидента.

Ранее лесные пожары охватили три провинции в Турции. По данным властей, только в Измире за первую половину дня 29 июня зарегистрировали 16 очагов лесных пожаров.

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      Юрий Леонов
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