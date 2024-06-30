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20:17, 30 июня 2024Бывший СССР

В Киеве прогремел мощный взрыв

В Оболонском районе Киева произошел взрыв, в городе объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Nazar Furyk / Globallookpress.com

В Киевской области и Киеве объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны (ПВО), гражданам рекомендуется оставаться в укрытиях. Соответствующее сообщение опубликовал мэр города Виталий Кличко в Telegram.

«В Киевской области работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» — говорится в публикации.

Также сообщается о мощном взрыве в Оболонском районе города. По данным ТАСС, машины МЧС с мигалками едут на место.

В ночь на 30 июня в четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, в 1:18 сигнал начал звучать в Харьковской области. Также воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

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      Алевтина Запольская
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