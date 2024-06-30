В Турции уточнили информацию об отказе в дозаправке израильского самолета

Anadolu: экипаж севшего в Анталье израильского самолета отказался от дозаправки

Экипаж экстренно севшего в Анталье израильского самолета сам отказался от дозаправки. Об этом Anadolu сообщил дипломатический источник.

Собеседник агентства рассказал, что капитану самолета компании El Al из гуманитарных соображений было предложено провести дозаправку, но он не стал принимать это предложение.

Лайнер совершал перелет из Варшавы в Тель-Авив, но запросил вынужденную посадку на территории Турции из-за ухудшения состояния здоровья у одного из пассажиров. Как написало издание The Jerusalem Post, в аэропорту отказались заливать в лайнер топливо, из-за чего самолет был вынужден совершить посадку на острове Родос, чтобы дозаправиться и долететь до пункта назначения.