Европейского техногиганта передали кредиторам

Француского техногиганта Atos не смогли продать и отдали под контроль кредиторов

Испытывающий финансовые трудности французский IT-холдинг Atos перешел под контроль кредиторов после того, как не смог договориться с несколькими потенциальными покупателями, пишет «Коммерсант».

Проблемы у европейского техногиганта и одного из лидеров технологического сектора Франции начались в 2021 году, когда аудиторы обнаружили несоответствия в отчетности двух ее подразделений в США. Акции компании за это время почти обесценились, а гендиректорами за три года успели поработать пять человек.

В мае Atos заявила о поступлении четырех предложений по спасению бизнеса, а в начале июня перенесла сроки принятия решения о выборе одного из вариантов, предложенных потенциальными инвесторами, писала The Wall Street Journal. На тот момент их число сократилось до двух. Сделать выбор обещали сделать к июлю.

В результате в начале прошлой недели компания свернула переговоры с Onepoint французского инвестора Давида Лаяни в консорциуме с Butler Industries, а с EP Equity, контролируемой чешским миллиардером Даниэлем Кретинским отказались сотрудничать действующие кредиторы Atos, (банки, включая Deutsche Bank и Barclays и держатели облигаций, включая ЕЦБ и AG2R Global) из-за требуемых слишком серьезных долговых уступок. В результате в соответствии с подписанным 30 июня соглашением они станут владельцами от 74 до 99,9 процента капитала Atos, после того как выполнят оговоренные условия, в том числе спишут долг на 3,1 миллиарда евро.