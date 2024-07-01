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18:41, 1 июля 2024Экономика

Европейского техногиганта передали кредиторам

Француского техногиганта Atos не смогли продать и отдали под контроль кредиторов

Фото: Vincent Isore / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Испытывающий финансовые трудности французский IT-холдинг Atos перешел под контроль кредиторов после того, как не смог договориться с несколькими потенциальными покупателями, пишет «Коммерсант».

Проблемы у европейского техногиганта и одного из лидеров технологического сектора Франции начались в 2021 году, когда аудиторы обнаружили несоответствия в отчетности двух ее подразделений в США. Акции компании за это время почти обесценились, а гендиректорами за три года успели поработать пять человек.

В мае Atos заявила о поступлении четырех предложений по спасению бизнеса, а в начале июня перенесла сроки принятия решения о выборе одного из вариантов, предложенных потенциальными инвесторами, писала The Wall Street Journal. На тот момент их число сократилось до двух. Сделать выбор обещали сделать к июлю.

В результате в начале прошлой недели компания свернула переговоры с Onepoint французского инвестора Давида Лаяни в консорциуме с Butler Industries, а с EP Equity, контролируемой чешским миллиардером Даниэлем Кретинским отказались сотрудничать действующие кредиторы Atos, (банки, включая Deutsche Bank и Barclays и держатели облигаций, включая ЕЦБ и AG2R Global) из-за требуемых слишком серьезных долговых уступок. В результате в соответствии с подписанным 30 июня соглашением они станут владельцами от 74 до 99,9 процента капитала Atos, после того как выполнят оговоренные условия, в том числе спишут долг на 3,1 миллиарда евро.

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      Дмитрий Воронин
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