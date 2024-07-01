Фейковый канал главы Крыма появился в Telegram и дал совет об эвакуации

Фейковый канал главы Крыма Аксенова появился в Telegram и дал совет об эвакуации

В Telegram появился канал, который скопировал название официального канала главы Крыма Сергея Аксенова. В мошенническом источнике 28 июня появилась публикация, в которой утверждается, что в республике якобы рекомендуется эвакуация граждан из-за угрозы ракетных и авиаударов.

О том, что канал мошеннический и лишь копирует официальный, говорит отсутствие старых публикаций и наличие всего одного подписчика. Ссылка на официальный канал отличается от имитирующего его на два символа.

На недостоверность информации об эвакуации также указывает отсутствие подобной информации в других официальных источниках Республики Крым.

Новость не вызвала интереса у российских СМИ — публикации с фейковой информацией найти не удалось. В социальных сетях информация из недостоверного источника также не распространилась — оригинальная запись собрала менее 100 просмотров.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»