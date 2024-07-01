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14:22, 1 июля 2024Россия

В Москве рассказали о работе спортивных клубов в школах и колледжах

Ракова рассказала о программах школ и колледжей Москвы со спортивными клубами

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В московских школах и колледжах действуют совместные программы с профессиональными спортивными клубами, такие как «Локомотив» и ЦСКА. Школьники и студенты на протяжении всего учебного года участвовали в совместных проектах столичного Департамента образования и науки и спортклубов, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москва создает все условия, чтобы дети вели здоровый образ жизни, пробовали себя в различных видах спорта и достигали новых вершин, — отметила вице-мэр. — Сегодня во всех школах и колледжах открыты спортивные клубы». По словам Раковой, такие спортклубы дают детям возможность открывать для себя новые виды спорта, пробовать свои силы в разных сферах и встречаться с кумирами.

Так, с 2018 года более сотни московских школ присоединились к программе «Урок ЦСКА». В рамках проекта дети знакомятся с историей и традициями культового футбольного клуба, участвуют в мастер-классах от игроков основного состава и молодежной команды, а также соревнуются между собой в школьной лиге. В 2024 году экс-капитаны регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев и Петр Ботнараш учили школьников командной игре и комментаторскому делу.

На фиджитал-турнире «Локо Лига», организованном совместно с футбольным клубом «Локомотив», школьники посещали мастер-классы и играли в футбол в реальном и виртуальном пространстве. Наставниками детей стали игроки юношеской футбольной команды клуба, в том числе киберспортсмен, капитан фиджитал-команды футбольного клуба «Локомотив» Роберт Ufenok Фахретдинов.

В рамках программы «Школьная трибуна» более 60 тысяч детей, родителей и учителей бесплатно посетили матчи известных футбольных клубов, баскетбольных клубов МБА и «Руна», волейбольного клуба «Динамо», хоккейного клуба «Спартак» и гандбольного клуба ЦСКА.

Ученики медиаклассов, а также участники школьных и студенческих медиаклубов изучали азы спортивной журналистики. Они снимали сюжеты, писали новостные заметки, участвовали в послематчевых пресс-конференциях, встречались с известными телеведущими и журналистами, в частности — с комментатором Дмитрием Губерниевым.

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      Инга Разумовская
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