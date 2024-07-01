Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:39, 1 июля 2024Забота о себе

Назван способ избавиться от зависимости от капель для носа

Отоларинголог Приказа: привычку к каплям в нос можно лечить хирургически

Фото: Friso Gentsch / DPA / Globallookpress.com

Сосудосуживающие капли не лечат насморк, а устраняют симптомы за счет сужения кровеносных сосудов, заявила отоларинголог Екатерина Приказа. В беседе с изданием «Доктор Питер» врач назвала способ избавиться от зависимости от препарата.

Врач напомнила, что сосудосуживающие капли нельзя использовать дольше пяти дней подряд. Доктор объяснила, что привыкание, которое они вызывают, грозит нарушением структуры тканей носовой полости, хроническим воспалением и отеком слизистой, проблемами с дыханием, нездоровой психологической привязанностью.

По ее словам, некоторым людям удается справиться с привычкой использовать капли самостоятельно. «Однако также существуют ситуации, когда избавиться от зависимости без помощи врача невозможно. Например, если у пациента искривлена носовая перегородка или же имеется аллергический или инфекционный процесс», — уточнила Приказа.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

Врач объяснила, что в этом случае решить проблему можно медикаментозно или хирургически. При первом варианте используются спреи и капли на основе глюкокортикостероидов. Также врач может назначить анализы на скрытую инфекцию или аллергические реакции, рентген или компьютерную томографию для оценки состояния носовой перегородки и других костно-хрящевых структур.

При некоторых причинах зависимости врач также может назначить операцию. Доктор объяснила, что в число таких хирургических вмешательств входят расширение нижних носовых раковин, когда удаляются излишки гипертрофированной слизистой, а также септопластика (коррекция формы носовой перегородки) и латероконхопексия (пластика нижних носовых раковин или ее комбинация с вазотомией)

Ранее врач-онколог Хамис Магомедова предупредила, что хронический недосып может спровоцировать развитие рака. По ее словам, привычка мало спать и ложиться в постель после 23:00 вызывает циркадный стресс.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили о применении первых F-16 на Украине. Как на это отреагировали в России?

      В Греции пилот истребителя катапультировался после посадки

      Зеленский оказался недоволен новым главкомом ВСУ

      Дети волонтеров из российского региона купили машину бойцам СВО

      Появились подробности о скандальной речи выпускницы российского колледжа

      Человек-собака нашел друга другой породы и попал на видео

      В сети восхитились внешностью 46-летней Любови Толкалиной в бикини

      Российские корабли вооружат «Панцирями» для борьбы с дронами

      Популярный российский комик посетил США и раскрыл минус страны

      Европейского техногиганта передали кредиторам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше