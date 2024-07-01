Останки двух исчезнувших россиян нашли в лесу и ущелье

СК: в лесу и ущелье нашли останки двух исчезнувших жителей Приморья

Останки двух исчезнувших жителей Приморского края нашли в лесу и ущелье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Там рассказали, что в полицию Дальнегорска обратился мужчина с заявлением о пропаже 38-летнего сына. Следователи выяснили, что 38-летний Владимир Иоффе избил до смерти пропавшего в декабре 2023 года и оставил в лесу. Обвиняемый показал это место сотрудникам правоохранительных органов.

Кроме того, в Дальнегорске исчезла 55-летняя сожительница Иоффе. Выяснилось, что в июне 2024 года мужчина расправился с ней, расчленил и сбросил в ущелье. Мужчина снова показал место с останками, их подняли со дна ущелья сотрудники МЧС.

Сейчас фигурант находится в СИЗО. Против него возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.