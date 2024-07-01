Перспективы авторынка в России после ужесточения выдачи кредитов оценили

РОАД: из-за ужесточения выдачи автокредитов продажи в РФ могут упасть на 8-10 %

Из-за ужесточения правил выдачи автокредитов продажи новых машин в России могут упасть на восемь-десять процентов. Так перспективы оценили опрошенные Autonews.ru представители рынка.

С 1 июля Центробанк установил надбавки к коэффициентам риска по автокредитам для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50 процентов. Эта мера увеличивает нагрузку на капитал банка при выдаче кредита, что может привести к повышению ставок по кредитам и снижению темпов роста авторынка.

По словам исполнительного директора ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Игоря Чикина , из-за новых ограничений продажи автомобилей могут снизиться. «В первую очередь снизится одобряемость кредитов у банков. С большой долей вероятности это повлечет за собой повышение ставок: 19–24 процентов на новые автомобили и 22–27 процентов на машины с пробегом», — объяснил он.

Управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк предположила, что решение ЦБ приведет к увеличению кредитных ставок примерно до 22–25 процентов. Количество одобрений автокредитов упадет, из-за чего в первую очередь пострадает масс-сегмент. Российские дилеры столкнутся с оттоком клиентов, так как большинство россиян покупает автомобили именно в кредит, добавил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Как отметили эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в мае 2024 года россияне взяли кредиты на покупку новых автомобилей на 123,24 миллиарда рублей. За месяц объемы выдач автокредитов увеличились на десять, а их количество — на девять процентов. Средний чек такого кредита поднялся на два процента, с 1,49 до 1,51 миллиона рублей.