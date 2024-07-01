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16:21, 1 июля 2024Ценности

Россиянам назвали модные татуировки в 2024 году

Мастер Анастасия Волкова: тату в стиле реализма и минимализма стали трендом

Фото: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock / Fotodom

Мастер Анастасия Волкова назвала россиянам трендовые татуировки в 2024 году. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, в настоящее время особенно модными стали цветные и монохромные изображения в стиле фотографического реализма. В данном случае каждая деталь портрета, пейзажа или сцены из жизни изображена с предельной точностью, пояснила специалистка. Также популярен оказался микрореализм, где подобные высокодетализированные элементы создаются в миниатюре.

В то же время в число популярных стилей вошел абстрактный реализм, в рамках которого сочетаются абстрактные и реалистичные элементы, а также новый минимализм.

«Современный минимализм отходит от традиционного использования обширных чернильных покрытий, фокусируясь на тонких линиях, геометрических фигурах и малом количестве деталей. Эти татуировки идеально подходят для выражения смыслов и идей через простые, но выразительные символы», — указала мастер. В свою очередь, вечно модными она назвала текстовые татуировки.

В мае стилист Алеко Надирян назвал цветные пластыри на ногах новым трендом в 2024 году.

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      Алина Гостева
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