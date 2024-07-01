Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:10, 1 июля 2024Забота о себе

Россиянам назвали опасные последствия синдрома сухого глаза

Офтальмолог Демидова назвала опасные последствия синдрома сухого глаза

Фото: Unsplash

Синдром сухого глаза является распространенным заболеванием, однако без должного лечения он может привести к опасным последствиям. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-офтальмолог Светлана Демидова.

По ее словам, данное заболевание возникает из-за недостатка слезной жидкости, а также из-за ее повышенного испарения. Среди основных симптомов выделяют ощущение сухости в глазах, зуд, воспаление и покраснение глаз, повышенную восприимчивость к свету и так далее.

Специалист заметила, что лечение недуга зависит от степени его тяжести и индивидуальных особенностей. Наиболее частым лекарством от синдрома сухого глаза являются капли, которые имитируют естественную слезную жидкость. Для более серьезного лечения пациентам прописывают специальные гели и мази.

Последствиями данного заболевания могут быть бактериальные и вирусные инфекции, которые развиваются в организме из-за недостатка слезной жидкости. Также часто трение воспаленных глаз может стать причиной повреждения роговицы. В тяжелых случаях пациентам с таким симптомом позже диагностируют язву роговицы, которая нуждаются в немедленном медицинском вмешательстве, подытожила врач.

Ранее сообщалось о том, что капли для смены цвета глаз могут иметь побочные эффекты. О них рассказала офтальмолог Ольга Громова.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о минометной атаке ВСУ на крупное российское предприятие

      Осужденной за взятки топ-менеджеру российской корпорации снизили срок наказания

      В Германии оценили шансы Макрона попасть в учебник по истории после провала на выборах

      В России взыскали с Google 10 миллиардов рублей

      Глава МИД Германии резко высказалась о планах Путина в Европе

      Предсказаны масштабы падения выдачи ипотеки в России

      Неподготовленность Харьковской области к обороне объяснили

      Живущая в Европе юмористка пожаловалась на тоску по родине

      В Белгородской области без света оставались 240 тысяч человек

      Военкор объяснил значение взятия под контроль населенных пунктов в ДНР и под Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше