Сообщение о проверке поступающих на карты россиян денег не подтвердилось

Сообщение о проверке средств, поступающих на карты россиян, не подтвердилось

В соцсетях распространилась информация о том, что, согласно последним изменениям в законодательстве, с 1 июля 2024 года вступают в силу новые меры по контролю за поступлениями на карту физических лиц. В частности, при каждом поступлении на карту физического лица клиентам придется предоставлять дополнительную информацию о происхождении средств.

На сайте официального медиа Государственной Думы указаны все изменения в российском законодательстве, ожидающиеся в июле 2024 года. Пункта о том, что граждан обяжут отчитываться о происхождении средств, поступающих на карту, там нет. Однако есть информация о том, что с 25 июля вступает в силу федеральный закон, который обязывает банки проверять подозрительные транзакции, а также приостанавливать явно мошеннические операции на два дня, даже если имеется согласие клиента.

Данных о том, что поступления на карты россиян будет проверять налоговая, нет и на официальном сайте правовой информации.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»