Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:47, 1 июля 2024Интернет и СМИ

Сообщение о проверке поступающих на карты россиян денег не подтвердилось

Сообщение о проверке средств, поступающих на карты россиян, не подтвердилось
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: hodim / Shutterstock / Fotodom

В соцсетях распространилась информация о том, что, согласно последним изменениям в законодательстве, с 1 июля 2024 года вступают в силу новые меры по контролю за поступлениями на карту физических лиц. В частности, при каждом поступлении на карту физического лица клиентам придется предоставлять дополнительную информацию о происхождении средств.

На сайте официального медиа Государственной Думы указаны все изменения в российском законодательстве, ожидающиеся в июле 2024 года. Пункта о том, что граждан обяжут отчитываться о происхождении средств, поступающих на карту, там нет. Однако есть информация о том, что с 25 июля вступает в силу федеральный закон, который обязывает банки проверять подозрительные транзакции, а также приостанавливать явно мошеннические операции на два дня, даже если имеется согласие клиента.

Данных о том, что поступления на карты россиян будет проверять налоговая, нет и на официальном сайте правовой информации.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это причины для беспокойства». В Кремле прокомментировали скопление войск Украины у белорусской границы

      Прокурор предложил 14 лет украинскому журналисту на суде в Москве

      На российский город обрушился град размером с помидоры

      Молния поразила 50 христиан

      Освобождение спецназом похищенного в России итальянца попало на видео

      «Динамо» объявило об уходе вратаря-рекордсмена

      В России признали экстремистскими и запретил распространять четыре книги

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      В Подмосковье 13-летний мальчик поместил в половой орган около 50 предметов

      Жесткое избиение мигрантами вступившихся за девушек россиян попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше