Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:12, 1 июля 2024Ценности

Стилист Лисовец оценил возможный приход в Россию брендов из Северной Кореи

Стилист Лисовец скептически отнесся к приходу в Россию брендов из КНДР

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

Стилист Влад Лисовец оценил возможный приход в Россию брендов одежды, обуви и аксессуаров из Северной Кореи. Об этом он поговорил с журналистами Daily Storm.

Модный эксперт скептически отнесся к предположительному появлению вещей из КНДР. По его словам, в Азии отличается крой одежды, из-за чего россиянам она будет казаться странной.

«Мне казалось, им самим носить нечего. Зная систему, в которой живет КНДР, ничего интересного ждать точно не придется. Форму рабочую поставлять они могут. Но чтобы это было что-то сверхъестественное, дизайнерское или суперкачества — я сомневаюсь», — заявил собеседник издания.

К тому же Лисовец напомнил, что КНДР — отсталое в плане стиля и моды государство. «Можно предположить, что это будет одежда, похожая на форму», — заключил он.

Ранее сообщалось, что бренды одежды из Северной Кореи могут появиться на российском рынке.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили о применении первых F-16 на Украине. Как на это отреагировали в России?

      Психолог назвала скрытые причины измен

      Грузинскую оппозицию разозлила встреча властей страны с Нурмагомедовым

      Один российский пляж признали самым лучшим в стране

      Сестра Бьянки Цензори показала видео в откровенном наряде

      Разработано антитело против особо опасного вируса

      Небензя прокомментировал возможную поставку Израилем систем Patriot Украине

      В популярном городе Европы вышли на акцию с призывом открыть границы для россиян

      Раскрыты подробности о смерти сына помощника Путина

      Акинфеев оценил выступление сборной Грузии на Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше