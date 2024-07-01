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12:28, 1 июля 2024Интернет и СМИ

В Кремле высказались о «дискриминационных упражнениях» НАТО в отношении журналистов

Песков: Кремль осуждает дискриминацию российских журналистов со стороны НАТО

Фото: Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о дискриминации российских журналистов со стороны НАТО. Его слова передает ТАСС.

«Мы, конечно же, решительно осуждаем такие дискриминационные упражнения со стороны НАТО», — заявил он, говоря об отказе в аккредитации журналистов «Известий» на июльский саммит НАТО.

Он также подчеркнул, что подобное решение со стороны альянса ущемляет права сотрудников СМИ. По словам Пескова, действия НАТО противоречат нормам информационной открытости и транспарентности.

Ранее 1 июля «Известия» сообщили, что журналистам издания отказали в аккредитации на саммит НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне. В письме представители альянса не назвали причину отказа, а также подчеркнули, что решение является окончательным.

Июльский саммит НАТО будет посвящен 75-летию со дня подписания Североатлантического договора. На встрече обсудят возможность создания «моста в НАТО» для Украины, а также обсудят вопросы военной и финансовой поддержки Киева.

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