Звезда «Улиц разбитых фонарей» раскрыл размер своей пенсии

Заслуженный артист России Селин сообщил о пенсии в размере 37,5 тысячи рублей

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», заслуженный артист России Сергей Селин раскрыл размер своей пенсии. Его слова приводит aif.ru.

Селин сообщил, что ежемесячно получает от государства 37,5 тысячи рублей. Он отметил, что ему не положены прибавки к пенсии. «[Актрисе] Насте Мельниковой все-таки удалось добиться того, чтобы народным артистам, включая народных художников, балетных артистов, платили, как и в Москве, 30 тысяч рублей дополнительно. А я заслуженный», — пояснил артист.

Исполнитель роли старшего лейтенанта милиции Анатолия Дукалиса отметил, что его не заботит сумма пенсии, так как он заблаговременно позаботился о будущем. «Кто-то может, кто-то нет это себе организовать», — заключил он.

Ранее звезда фильма «Большая перемена» Наталья Гвоздикова пожаловалась на маленькую пенсию.