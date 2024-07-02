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08:20, 2 июля 2024Экономика

В России попросили начать бороться с вывозом муки за рубеж

НСХ сообщил о росте цен на муку для хлебопекарен на 30 процентов за две недели

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

За последние две недели мука для хлебопекарных предприятий стремительно дорожала, в ряде случаев рост доходил до 30 процентов к началу месяца. Об этом со ссылкой на информацию Национального союза хлебопечения (НСХ) пишет РБК.

По данным организации, уведомления о повышении стоимости сырья мукомолы начали присылать во второй половине мая, что было связано с подорожанием зерна из-за пересмотра прогнозов по урожаю. При этом, указали в НСХ, некоторые поставщики требовали сокращения отсрочки платежа, полной предоплаты или же фиксации «немыслимых цен» на июль.

Для борьбы с явлением хлебопеки попросили установить пошлину на экспорт муки по аналогии с зерном, что поможет справиться с вывозом продукции за рубеж. В противном случае внутренний рынок может столкнуться с нехваткой сырья.

Представитель союза назвал емкость азиатского и отдельно китайского рынка муки почти бездонной, при этом мукомольных предприятий в России не так много, чтобы выдержать такой рост экспорта. Если правительство не примет мер, то производители хлеба окажутся в сложной ситуации. С одной стороны, им придется закупать сырье для производства хлеба по сверхвысоким ценам, с другой, повысить стоимость собственной продукции на ту же сумму они не смогут.

При сохраняющемся дефиците кадров, росте расходов на логистику и других издержек дорогая мука может привести к закрытию производителей хлеба, особенно малых и средних.

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко полностью опроверг данные НСХ. Он признал некоторый рост цен на продукцию в июне, но связал его с подорожанием пшеницы и подчеркнул, что ни о каких 30 процентах не может быть и речи, а доля муки в себестоимости хлеба не превышает 20 процентов.

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По его словам, нынешним ценам далеко до рекордных, наблюдавшихся в 2020-2021 годах. Тогда государство даже вводило прямое субсидирование отпускаемой хлебопекам продукции, так что цены на нее снижались почти три года. Кроме того, Свириденко считает, что увеличение экспорта муки приведет даже к снижению ее стоимости, так как в России со времен СССР сохранились избыточные производственные мощности, а увеличение выпуска снижает издержки. Соответственно, он выступил против ухудшения условий для вывоза муки за рубеж, напомнив о поставленной перед отраслью задаче увеличить экспорт.

В Минсельхозе также считают ситуацию на рынках муки и хлеба стабильной и не сталкивались с сигналами о нехватке продукции для хлебопечения. По данным ведомства, стоимость цен на муку растет ниже инфлции.

Ранее Российский союз пекарей (РСП, объединяет 185 предприятий отрасли) сообщил о резком росте выпуск замороженных полуфабрикатов, из которых в розничных сетях выпекают хлеб. Причинами для такой тенденции называют рост логистических расходов и необходимость сдерживать цены на хлеб.

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      Платон Щукин
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