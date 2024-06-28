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09:42, 28 июня 2024Экономика

В России начали делать хлеб из замороженных полуфабрикатов

«Ъ»: сдерживать рост цен на хлеб в России начали с помощью полуфабрикатов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Выпуск замороженных полуфабрикатов, из которых в розничных сетях выпекают хлеб, в первые пять месяцев года вырос на 32 процента. Об этом со ссылкой на данных Российского союза пекарей (РСП, объединяет 185 предприятий отрасли) пишет «Коммерсантъ».

К примеру, Владимирский хлебокомбинат нарастил продажу такой продукции на 27 процентов, до 375 миллионов рублей при росте продажи батонов свежей выпечки только на 3,5 процента, до 993 миллионов. В то же время реализация других сортов готового хлеба упала на 8,12 процента, до 463 миллионов рублей.

Президент РСП Дмитрий Семенов объяснил, что полуфабрикаты позволяют сдерживать рост цен на хлеб за счет расширения географии поставок и экономии на логистики. Срок годности такого товара позволяет доставлять их по более гибкому графику и перевозить из одного региона в другой. При этом хлебопеки, как и многие другие отрасли, в последнее время сталкиваются с ростом издержек из-за подорожания грузоперевозок, что, в свою очередь, связано с дефицитом кадров.

Директор Ассоциации пекарей и кондитеров Валентин Максимов указал, что магазины тоже сокращают издержки с помощью меньшей утилизации хлеба, который не удалось продать. По оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в 2023 году число пекарен внутри магазинов выросло в полтора раза, хотя по некоторым сетям наблюдается рост в пять-семь раз.

Ранее издание сообщало, что рост цен на хлеб в начале года привел к тому, что Минсельхоз собрал крупных производителей для обсуждения проблемы и взял ситуацию под особой контроль. Тогда участники рынка объяснили чиновникам, что сильнее всех на инфляцию влияют транспортные расходы.

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