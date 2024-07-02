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19:19, 2 июля 2024Ценности

Бывший участник One Direction напугал фанатов внешностью

Фото: Yuri Murakami / Globallookpress.com

Британский певец Луи Томлинсон напугал поклонников изменениями во внешности. На комментарии из соцсетей обратили внимание журналисты La Vanguardia.

32-летний бывший участник One Direction появился на музыкальном фестивале Glastonbury вместе с сестрой Шарлоттой. Видео с мероприятия вызвало бурные обсуждения в сети: на размещенных кадрах видны признаки старения на лице исполнителя, а также его седые волосы.

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«Детство кончилось», «Почему он так плохо выглядит?», «Такое ощущение, что ему не 30, а все 50», «Что случилось с Томлинсоном?», «Я боюсь стареть», «Он выглядит как 57-летний мужчина», — высказывались поклонники в многочисленных комментариях.

Группа One Direction была основана в 2010 году. В нее входили Гарри Стайлс, Лиам Пейн, Найл Хоран, Луи Томлинсон и Зейн Малик. Коллектив был одним из самых коммерчески успешных бойз-бендов всех времен. One Direction распались в 2015 году.

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      Карина Черных
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