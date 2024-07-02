День собак 2024: дата, история, традиции

Сегодня, 2 июля, во всем мире отмечают День собак. Это неофициальный праздник, хотя его и предлагали зарегистрировать в ООН. Несмотря на это, в Международный день собак можно поучаствовать в благотворительных акциях или посетить приют. О том, откуда появился праздник и как его отмечают в разных странах, рассказывает «Лента.ру».

История праздника

В 2012 году Международный фонд социальных инициатив подал заявку на регистрацию Дня собак в ООН. Праздник предлагалось проводить 2 июля. Однако на официальном уровне его пока что не подтвердили, что, впрочем, не мешает людям по всему миру проводить в этот день мероприятия, посвященные четвероногим питомцам.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Подобные национальные праздники есть во многих странах мира. Например, 11 января в Японии День собак отмечают в честь пса Хатико, который преданно ждал хозяина на железнодорожном вокзале. А в США День собаки приходится на 26 августа, в эту дату принято помогать приютам и жертвовать деньги организациям по защите животных.

Пожалуй, самый необычный праздник в честь собак отмечают в Непале. Там это животное считается священным: непальцы верят, что собаки умеют общаться с богом смерти. Поэтому на второй день Ежегодного индуистского пятидневного фестиваля Кукур Тихар (в октябре или ноябре) питомцев наряжают в живые цветы и всячески стараются задобрить.

В России есть сразу несколько дат, связанных с этими животными. 2 июля в нашей стране отмечают День собак, а 21 июня — День кинолога.

Традиции

Как таковых традиций Международного дня собак не существует. Тем не менее 2 июля проходят выставки, благотворительные акции и лекции.

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Можно отпраздновать этот день самостоятельно: например, посетить приют, погулять и поиграть с его постояльцами, купить им корм или просто пожертвовать деньги. Можно и побаловать собственного питомца в честь праздника — купить ему лакомство, мячик или новую лежанку.

Фонды помощи животным в России