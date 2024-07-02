Дочь Мадонны появилась на публике в рваном платье

Дочь Мадонны Лурдес Леон в рваном платье появилась на показе в Нью-Йорке

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон вышла в свет в откровенном наряде. Снимки папарацци приводит издание Daily Mail.

27-летняя знаменитость посетила показ модного бренда Marc Jacobs, который проходил в Нью-Йорке, в рваном мини-платье черного цвета. На размещенных кадрах видно, что вещь обнажала части тела Леон и демонстрировало ее нижнее белье. Инфлюэнсер появилась на публике в блестящих босоножках и с небольшой сумкой в руке.

В июне Леон вышла на сцену в откровенном виде. Уточнялось, что знаменитость выступила на фестивале в укороченном черном топе с глубокими вырезами, отказавшись при этом от бюстгальтера.