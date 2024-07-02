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15:57, 2 июля 2024Экономика

Евросоюз снизил ввоз энергоносителей

Eurostat: ЕС сократил импорт энергоносителей на 10,4 процента в январе-марте
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Jens BÃttner / Globallookpress.com

По итогам января-марта 2024 года суммарные объемы импорта энергоносителей в страны Евросоюза (ЕС) сократились на 10,4 процента и опустились до уровня 183,8 миллиона тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные статистического управления ЕС (Eurostat).

В денежном выражении показатель снизился в еще большей степени — на 26,4 процента, до 95,5 миллиарда евро. За этот период времени импорт природного газа в страны ЕС упал на 56,8 процента в денежном выражении, в физическом — на 11,7 процента. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в регион по итогам первых трех месяцев 2024 года сократились на 54,1 и 11,4 процента соответственно.

Главным экспортером природного газа в ЕС стала Норвегия. На долю этой страны пришлось в общей сложности почти половина (46,6 процента) от европейского импорта. На втором месте оказался Алжир (19,7 процента), а тройку лидеров замкнула Россия (17,3 процента).

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Ключевым поставщиком СПГ в первом квартале стали Соединенные Штаты (47,4 процента), а в топ-3 экспортеров вошли РФ (17,7 процента) и Алжир (9,9 процента). Что касается нефтепродуктов, то ключевым поставщиками на европейский энергорынок стали США (17,1 процента), Норвегия (13,6 процента) и Казахстан (10,9 процента).

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщила о росте поставок российского трубопроводного газа в Европу на 27 процентов. По итогам января-июня 2024 года объемы экспорта увеличились до 15,4 миллиарда кубометров. Транзит через территорию Украины за этот период времени вырос на 11 процентов, до 7,7 миллиарда.

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