В Геленджике мужчины с ножами напали на туристов и изрезали им шины автомобиля

«Кубань 24»: в Геленджике группа мужчин с ножами напала на двух туристов

Группа мужчин с ножами напала на двух туристов в Геленджике. Об этом сообщил телеканал «Кубань 24».

Конфликт произошел 29 июня в районе центрального пляжа города. Злоумышленники пристали к отдыхающим из-за того, что те якобы пытались познакомиться с несовершеннолетними девушками, и стали вымогать у них деньги. Туристы заявили, что наличных при себе у них нет, и повели нападавших к машине.

Один отдыхающий достал из автомобиля перцовый баллончик, применил его и убежал. Второй — закрылся в автомобиле и попытался уехать, но мужчины изрезали ему шины и разбили ножами передние стекла. Им удалось догнать туриста, вытащить его из машины и избить.

На опубликованных в соцсетях кадрах с места происшествия слышно, как один из нападавших обвинил туриста в попытке изнасиловать 15-летнюю девочку. При этом злоумышленники украли у мужчины сумку с деньгами и документами.

Полиция и Следственный комитет региона проводят проверки по факту случившегося. Отмечается, что правоохранителям удалось установить личности всех участников конфликта.