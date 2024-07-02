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07:47, 2 июля 2024Экономика

Известный российский писатель высказался об отличии москвичей от петербуржцев

Писатель Левенталь заявил, что москвичи ничем не отличаются от петербуржцев

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Известный российский писатель Вадим Левенталь заявил, что москвичи ничем не отличаются от петербуржцев. Свое мнение по этому вопросу он высказал в интервью журналу «Москвич mag».

«На самом деле обычные московские москвичи не отличаются в общем ничем. Такие же адекватные, интеллигентные и меланхоличные», — отметил уроженец Петербурга.

Левенталь также рассказал, что, хотя и очень любит Москву и считает ее прекрасной, он слишком привязан к родному городу. «Я вынужден признаться, что мне нравится та Москва, которая хоть чем-то похожа на тихий питерский центр. Полусонные улочки, зелень, коты и бабушки с авоськами. Немного Хамовники, в чем-то Гоголевский бульвар и пространство от него в сторону Смоленской, сетка дворов и улочек между Тверской и Большой Никитской», — заключил писатель.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева назвала Москву лучшим городом на Земле.

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      Полина Кислицына
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