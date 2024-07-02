Известный российский писатель высказался об отличии москвичей от петербуржцев

Писатель Левенталь заявил, что москвичи ничем не отличаются от петербуржцев

Известный российский писатель Вадим Левенталь заявил, что москвичи ничем не отличаются от петербуржцев. Свое мнение по этому вопросу он высказал в интервью журналу «Москвич mag».

«На самом деле обычные московские москвичи не отличаются в общем ничем. Такие же адекватные, интеллигентные и меланхоличные», — отметил уроженец Петербурга.

Левенталь также рассказал, что, хотя и очень любит Москву и считает ее прекрасной, он слишком привязан к родному городу. «Я вынужден признаться, что мне нравится та Москва, которая хоть чем-то похожа на тихий питерский центр. Полусонные улочки, зелень, коты и бабушки с авоськами. Немного Хамовники, в чем-то Гоголевский бульвар и пространство от него в сторону Смоленской, сетка дворов и улочек между Тверской и Большой Никитской», — заключил писатель.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева назвала Москву лучшим городом на Земле.