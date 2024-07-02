Корабельная ударная группа Северного флота зашла в порт Венесуэлы

Отряд кораблей российского Северного флота зашел в порт Ла-Гуайру, Венесуэла

Отряд кораблей российского Северного флота зашел в порт венесуэльского штата Ла-Гуайра на севере Венесуэлы. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Северного флота.

Отряд кораблей состоит из атомной подводной лодки «Казань», фрегата «Адмирал Горшков», спасательного буксира «Николай Чикер» и танкера-снабженца «Академик Пашин». Известно, что корабли пробудут на стоянке несколько дней, затем продолжат поход, целью которого является« демонстрация флага и обеспечение присутствия» ВМС России в акватории Атлантического океана.

Ранее стало известно, что Россия перебрасывает корабли и самолеты для проведения военных учений в Карибском бассейне в ближайшие недели. По информации источников ряда западных СМИ, учения станут частью ответа Москвы на поддержку Украины со стороны США.