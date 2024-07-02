На позициях ВСУ нашли блокнот с записями испаноговорящего наемника

Боец ВС РФ Чешир: на позициях ВСУ обнаружили блокнот испаноговорящего наемника

На позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) обнаружили блокнот с записями испаноговорящего наемника. О находке рассказал боец ВС РФ с позывным Чешир, передает РИА Новости.

«Блокнот принадлежал испаноговорящему наемнику, в нем он записывал основные слова с переводом с транскрипцией с испанского на украинский, чтобы общаться с военнослужащими Украины», — уточнил собеседник агентства.

Записи нашли после штурма одного из опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении. Там же российские военные обнаружили гранаты, произведенные в странах НАТО, и украинские устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В блокноте указан перевод на испанский таких слов, как «вперед», «назад», «слева», «правильно», «сверху», «атакуйте», «защищайте», «стреляйте», «раненый», «вода», «голод», «боль», «живой», «мертвый». «Можно с уверенностью сказать, что иностранные наемники общаются с военнослужащими Украины фактически на пальцах, ни о каких слаженных действиях и разговоров быть не может», — сделал вывод Чешир.

Ранее СК РФ установил факты вербовки в ряды ВСУ более трех тысяч наемников из 70 государств. В суд направлено 296 дел в отношении 458 украинских военных и наемников, 32 подсудимым назначено пожизненное лишение свободы.