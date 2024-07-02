Обнаружены меняющие историю российского города находки

Археологи нашли в Тарусе керамику XII-XIII веков

Команда Института археологии РАН обнаружила в Тарусе в Калужской области находки, меняющие представление об истории города. Об этом сообщает телерадиокомпания «Ника».

Краевед Тарусы и организатор раскопок Алексей Зуев рассказал, что на месте крепости XV-XVII века нашли отщепы каменного века, которым около 7-8 тысяч лет, и керамику XII-XIII веков. До этого предполагалось, что люди жили в Тарусе с XV века.

Ранее сообщалось, что археологи Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили изготовленные в Европе вставные зубы на кладбище XVII века. По словам заведующего Музеем истории, археологии и этнографии Сибири Ильи Коробейникова, в те времена в Российской империи такие не изготавливались.