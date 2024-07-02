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15:16, 2 июля 2024Силовые структуры

Обвиняемые в госизмене сыновья российского священника отказались говорить в суде

Сыновья священника Ащеулова отказались давать показания по делу о госизмене
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На слушаниях во 2-м Западном окружном военном суде трое сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова отказались от дачи показаний по уголовному делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

Тимофей, Иоанн и Алексей Ащеуловы воспользовались 51-й статьей Конституции России, дающей право не свидетельствовать против себя. После чего прокурор огласил из материалов дела их показания, данные в ходе следствия. Из них следует, что братья активно следили за проведением специальной военной операции (СВО), решили уехать на Украину, чтобы вступить там в ряды ее армии для ведения боевых действий против России.

О своих планах Ащеуловы родственникам не говорили. Они связались в Telegram с представителем легиона «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России), а затем отправились в Курскую область, чтобы перейти там госграницу, но в полутора километрах их заметили российские пограничники и задержали.

Братья отсидели по 10 суток административного ареста, после чего против них было возбуждено уголовное дело о покушении на госизмену, незаконном пересечении российской границы и участие в деятельности террористической организации.

Ащеуловы не отрицают фабулу обвинения, но не считают свои действия преступлением.

Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году. Органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям. Также им было выделено помещение на время ремонта дома.

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      Любовь Ширижик
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