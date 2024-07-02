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14:57, 2 июля 2024Экономика

В России поставили план по выходу на биржу высокотехнологичных компаний

Путин поручил провести не менее 10 IPO высокотехнологичных компаний до 2030 года

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поставил правительству план по проведению первичного размещения акций (IPO) не менее десяти национальных высокотехнологичных компаний. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Размещение акций на внутреннем финансовом рынке должно состояться в рамках реализации Национальной технологической инициативы (НТИ), для которой в 2025-2027 году из федерального бюджета продолжать выделять средства. Ответственным за реализацию поручения указан премьер-министр Михаил Мишустин.

В минувшем году на Мосбирже было проведено восемь IPO, что стало максимальным значением за последние 11 лет. Общий объем проданных акций в ходе IPO и четырех вторичных размещений (SPO) составил примерно 45 миллиардов рублей. Эксперты не исключают, что 2024 год окажется для размещения еще более удачным.

В мае ведущий российский разработчик и производитель микроэлектроники «Элемент» провел первичное размещение акций на СПБ Бирже и привлек 15 миллиардов рублей. Это стало первой подобной сделкой в российском секторе микроэлектроники.

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