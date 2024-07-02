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17:42, 2 июля 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о плохой координации в украинской армии

Пленный ВСУ рассказал об огне по своим из-за плохой координации в армии

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Курочкин рассказал о случаях огня по сослуживцам из-за плохой координации в украинской армии. Его слова передает ТАСС.

«Мы не знаем даже где наши позиции, где кто стоит, чтобы мы друг друга не "переклацали"», — рассказал Курочкин.

По его словам, он два раза в течение своей службы стрелял по другим военнослужащим ВСУ. Помимо этого он рассказал, что командование, вместо того, чтобы появиться на передовой «сидит в теплых кабинетах и посылает людей на мясо».

Ранее украинский военнопленный Валентин Позняков рассказал, что солдат ВСУ обучают истории ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещенные в РФ экстремистские организации). По его словам, военным показывали соответствующие видеоролики, а также давали читать различные материалы. Собеседник агентства уточнил, что подобные занятия начали проводить после того, как он подписал контракт с ВСУ.

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      Валентин Карант
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