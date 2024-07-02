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06:44, 2 июля 2024Бывший СССР

Пленный сообщил о бегстве батальона «Кракен» с позиций в Часовом Яре

РИА Новости: бойцы батальона «Кракен» бежали с позиций в Часовом Яре

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бойцы батальона «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) бежали с позиций в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал украинский пленный Валентин Гриднев в беседе с РИА Новости.

«Обещали, что нас будет прикрывать "Кракен", а когда мы подъезжали, начальство уже знало, что их никого нет, в общем, нас бросили. Мы подъезжали — их последняя машина уехала, и мы остались одни», — рассказал Гриднев.

Он отметил, что бойцы «Кракена» заметили наступление российских войск и решили покинуть город.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России ударили по базе батальона «Кракен» в Харькове. Объект был поражен в районе Основянского озера в пригороде Харькова около 16:25 30 июня.

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      Евгений Силаев
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