Пленный сообщил о бегстве батальона «Кракен» с позиций в Часовом Яре

РИА Новости: бойцы батальона «Кракен» бежали с позиций в Часовом Яре

Бойцы батальона «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) бежали с позиций в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал украинский пленный Валентин Гриднев в беседе с РИА Новости.

«Обещали, что нас будет прикрывать "Кракен", а когда мы подъезжали, начальство уже знало, что их никого нет, в общем, нас бросили. Мы подъезжали — их последняя машина уехала, и мы остались одни», — рассказал Гриднев.

Он отметил, что бойцы «Кракена» заметили наступление российских войск и решили покинуть город.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России ударили по базе батальона «Кракен» в Харькове. Объект был поражен в районе Основянского озера в пригороде Харькова около 16:25 30 июня.