Посол в Нидерландах рассказал об ответе России на поставку F-16 Украине

Посол в Нидерландах Тарабрин: истребители F-16 будут законными целями для России

Истребители F-16, которые Нидерланды намерены передать Украине, будут рассматриваться российскими войсками в качестве законных целей. Об этом заявил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, передает РИА Новости.

«Хотел бы в этой связи отметить, что поставляемые Украине истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в ходе специальной военной операции», — заявил дипломат.

Он добавил, что одобрение поставок F-16 на Украину расценивается Россией как шаг Нидерландов в сторону эскалации конфликта и дестабилизации международной обстановки.

2 июля нидерландские власти разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине. Первые из них передадут в ближайшее время.