Посол в Нидерландах рассказал об ответе России на поставку F-16 Украине

Истребители F-16, которые Нидерланды намерены передать Украине, будут рассматриваться российскими войсками в качестве законных целей. Об этом заявил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, передает РИА Новости.
«Хотел бы в этой связи отметить, что поставляемые Украине истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в ходе специальной военной операции», — заявил дипломат.
Он добавил, что одобрение поставок F-16 на Украину расценивается Россией как шаг Нидерландов в сторону эскалации конфликта и дестабилизации международной обстановки.
2 июля нидерландские власти разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине. Первые из них передадут в ближайшее время.