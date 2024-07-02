Раскрыты новые подробности о расставании Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Page Six: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек могли расстаться еще в марте

Новые подробности о расставании певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека раскрыли инсайдеры. Их слова приводит Page Six.

Источник сообщил, что звездная чета разорвала отношения еще в марте. Все это время Аффлек не раскрывает эту информацию, поскольку бережет экс-супругу от вмешательства в частную жизнь.

В мае актер перестал появляться с певицей на мероприятиях, в том числе на балу Met Gala, сопредседателем которого в этом году стала Лопес, отмечает Page Six. В мае инсайдеры утверждали, что Аффлек хотел объявить о расторжении брака, но не стал этого делать. Представители пары отказались от комментариев.

Слухи о скором разводе голливудского актера и певицы спустя два года брака появились в середине мая. По данным инсайдеров, артист уже съехал из их общего пентхауса, и супруги начали подготовку к бракоразводному процессу.