Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:45, 2 июля 2024Путешествия

Россиянка побывала в США и описала страну фразой «обыкновенная и невыносимая»

Фото: Loren Elliott / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала страну фразой «обыкновенная и невыносимая». Своими впечатлениями она поделилась в блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, у многих россиян неверные представления об Америке, из-за чего они разочаровываются после переезда туда. В первую очередь среди минусов страны она назвала ужасные дороги. «Разбитые, неровные, с дырами, которые даже не заделывают, не скрывают, как принято у нас в России, где хотя бы камушками засыпают, чтобы обезопасить колеса автомобилей», — объяснила она.

Кроме того, в США много старых зданий, которые выглядят неухоженно, а улицы, парки и скверы грязные. «На данном этапе времени, здесь россиян становится больше с каждым новым месяцем. Все "бегут" от плохой жизни в России в Америку, а потом почти сразу жалеют об этом, рвутся домой», — заключила блогерша.

Ранее тревел-блогерша пожаловалась на надменных американских бомжей, которые «многое могут себе позволить». По ее словам, бездомные в США чувствуют себя королями.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Заявления Медведева о саммите по Украине вызвали недовольство в Швейцарии. С чем связано возмущение Берна?

      В ЛНР сообщили о новых артиллерийских позициях ВСУ под Белогоровкой

      В России заявили о безопасности одного вида чая

      Роналду сделал заявление о своей карьере

      Мигранта заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней россиянки

      Найдена связь между популярным напитком и женскими оргазмами

      Министры обороны Украины и США проведут переговоры

      Российским банкам запретят самостоятельно повышать кредитный лимит

      В России попросили начать бороться с вывозом муки за рубеж

      У покойного Пьера Нарцисса нашелся внебрачный сын

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше