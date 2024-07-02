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21:56, 2 июля 2024Бывший СССР

В Раде заявили об отсутствии инфраструктуры для F-16 на Украине

Депутат Рады Безуглая: F-16 станут мишенью из-за плохой инфраструктуры в ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Истребители F-16, которые западные страны хотят передать Киеву, из-за отсутствия инфраструктуры превратятся в мишень, заявила депутат украинского парламента Марьяна Безуглая. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, ответственность за плохое состояние дел несет главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский и его предшественник. Безуглая, обращаясь к Сырскому, отметила, что ВСУ не исправили ситуацию с безопасностью самолетов, с ПВО. По мнению политика, украинские войска теряют их «просто так, неприкрытыми, оставленными на произвол для российских дронов и ракет, как в Миргороде, без элементарных укрытий и наблюдений».

«Какой здесь F-16? F-16 ничего не изменят, это в лучшем случае будет усиление ПВО и постоянная мишень для россиян», — подчеркнула Безуглая.

Ранее власти Нидерландов разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине, первые из них передадут в ближайшее время.

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      Марина Совина
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