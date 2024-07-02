Умер актер из сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей»

Народный артист России Владимир Матвеев умер на 73-м году жизни

Народный артист России, актер театра и кино Владимир Матвеев, известный ролями в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей», умер на 73-м году жизни. Об этом пишет «Пятый канал».

Вдова актера Юлия Матвеева сообщила, что причиной смерти стала остановка сердца. Дата и место похорон будут объявлены семьей артиста позже.

«Мы потеряли родного человека. 2 июля на 73-м году жизни умер народный артист России Владимир Михайлович Матвеев», — говорится в сообщении на сайте Театра имени Ленсовета, в котором актер служил с 1974 года.

Владимир Матвеев снялся в более чем 100 проектах, среди которых «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита» и многие другие.