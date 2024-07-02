Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:02, 2 июля 2024Культура

Умер актер из сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей»

Народный артист России Владимир Матвеев умер на 73-м году жизни
Владимир Матвеев

Владимир Матвеев. Кадр: сериал «Улицы разбитых фонарей-3»

Народный артист России, актер театра и кино Владимир Матвеев, известный ролями в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей», умер на 73-м году жизни. Об этом пишет «Пятый канал».

Вдова актера Юлия Матвеева сообщила, что причиной смерти стала остановка сердца. Дата и место похорон будут объявлены семьей артиста позже.

«Мы потеряли родного человека. 2 июля на 73-м году жизни умер народный артист России Владимир Михайлович Матвеев», — говорится в сообщении на сайте Театра имени Ленсовета, в котором актер служил с 1974 года.

Владимир Матвеев снялся в более чем 100 проектах, среди которых «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита» и многие другие.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россия ударила «Искандером» по стоянке самолетов ВСУ. Уничтожены украинские Су-27

      В США сообщили о пристальном внимании лидеров НАТО к Байдену из-за неудачных дебатов

      Летающий чемодан разбил нос россиянке

      Раскрыто влияние протестов в Турции на отдых российских туристов

      Умер актер из сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей»

      Ассистентка кафедры российского университета незаконно помогала мигрантам и попалась

      Азаров рассказал о смене риторики Киева по переговорам

      Российские полицейские задержали появившего без штанов в видео школьницы мигранта

      График развертывания Российской орбитальной станции утвердили

      Появились подробности о новой экспедиции Федора Конюхова в Арктике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше