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18:34, 2 июля 2024Бывший СССР

Уязвимость ВВС Украины для России объяснили

Полковник Матвийчук: системы ПВО на Украине почти закончились

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Украинские аэродромы оказались уязвимы для России из-за того, что системы противовоздушной обороны (ПВО) страны практически уничтожены за годы конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Аэродромы в Староконстантинове, в Миргороде еще советские. Они готовились к приему МиГ-27, МиГ-29, Су-57. И их уязвимое место — это система обеспечения безопасности. Дело в том, что за годы конфликта ПВО Украины практически уничтожена. Да, есть какие-то резервы, но этого недостаточно для того, чтобы прикрыть аэродромы», — объяснил Матвийчук.

Для этих задач, как объяснил полковник, необходимы несколько дивизионов различного назначения, батарей. Но всего этого почти не осталось, потому что российские средства поражения почти беспрепятственно бьют по аэродромам противника.

«Кроме того, наши средства поражения совершенны настолько, что силы Украины просто технически не успевают на них реагировать», — добавил военный.

2 июля Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы России в результате удара по аэродрому Миргород в Полтавской области уничтожили пять Су-27. Также отмечалось, что еще два истребителя были повреждены.

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      Наталия Белова
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