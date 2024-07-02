В США заявили об уязвимости воздушных сил Украины перед российскими

Forbes: на Украине раскритиковали ВВС страны после удара РФ по аэродрому

После того как российские военные ударили по аэродрому Миргород на Украине, в стране поднялась волна критики в адрес Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Обозреватель из США рассказал, что российский разведывательный беспилотник обнаружил на украинском аэродроме истребители Су-27, а ракета «Искандер» уничтожила некоторые из них. «Возможно, этот день стал одним из самых дорогостоящих для потрепанных украинских военно-воздушных сил (ВВС)» — написал журналист об уязвимости украинской армии.

По словам Экса, случившееся вызвало волну критики у украинских блогеров. Они посчитали ошибкой решение Киева разместить истребители в опасной близости от линии фронта.

2 июля Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы России (ВС РФ) в результате удара по аэродрому Миргород в Полтавской области уничтожили пять Су-27. Также отмечалось, что еще два истребителя были повреждены.