Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:41, 2 июля 2024Интернет и СМИ

В США заявили об уязвимости воздушных сил Украины перед российскими

Forbes: на Украине раскритиковали ВВС страны после удара РФ по аэродрому

Фото: Gleb Garanich / Reuters

После того как российские военные ударили по аэродрому Миргород на Украине, в стране поднялась волна критики в адрес Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Обозреватель из США рассказал, что российский разведывательный беспилотник обнаружил на украинском аэродроме истребители Су-27, а ракета «Искандер» уничтожила некоторые из них. «Возможно, этот день стал одним из самых дорогостоящих для потрепанных украинских военно-воздушных сил (ВВС)» — написал журналист об уязвимости украинской армии.

По словам Экса, случившееся вызвало волну критики у украинских блогеров. Они посчитали ошибкой решение Киева разместить истребители в опасной близости от линии фронта.

2 июля Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы России (ВС РФ) в результате удара по аэродрому Миргород в Полтавской области уничтожили пять Су-27. Также отмечалось, что еще два истребителя были повреждены.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Об этом уже знает и наш враг». В Генштабе России назвали возможный срок завершения СВО

      Россиянам придется работать круглосуточно ради покупки жилья

      Похудевшего Михаила Галустяна сравнили с Павлом Дуровым на новых фото

      Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о проблемах со слухом и варикозе из-за съемок

      Участника «Болотного дела» задержали из-за тату с фразой о «русском военном корабле»

      В Харькове произошли взрывы

      В ДНР оценили ежедневные потери украинской армии

      В России собрали больше налогов

      Обвиняемые в похищении итальянца в центре Москвы дали признательные показания

      Бар в Севастополе обвинили в отказе продать воду укрывшимся от тревоги родителям с детьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше