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15:55, 2 июля 2024Экономика

В Туле появилась трещина

Большая трещина появилась в земле в Мексике недалеко от Тулы

Кадр: страница «Телеканал 360» во ВКонтакте

Недалеко от города Тула в мексиканском штате Идальго появилась большая трещина в земле. Об происшествии стало известно The Watchers.

По данным издания, причиной трещины стали мощные дожди, обрушившиеся на штат с 19 по 21 июня. Сейчас трещина продолжает расти. На данный момент ее ширина составляет от одного до трех метров, глубина — до четырех метров, а протяженность — до семи километров.

Жители трех ближайших населенных пунктов сообщили о поврежденных домах, многие из которых треснули от пола до потолка. Пострадала также дорога, которая позволяла населению добраться до столицы.

Ранее в четырех штатах США появились трещины в земле длиной более 200 километров. Земля начала раскалываться из-за большого объема грунтовых вод.

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      Александра Качан
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