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15:29, 2 июля 2024Забота о себе

Врач назвала способ правильно питаться в жару

Диетолог Лазуренко: в жару стоит отказаться от жареного и пить больше воды

Фото: Josh Bean / Unsplash

В жаркую погоду стоит пить больше воды и отказаться от жареных продуктов, рассказала диетолог Наталья Лазуренко. Способ правильно питаться в жару она назвала в беседе с изданием NEWS.ru.

По словам диетолога, из дневного и вечернего приема пищи во время аномальной жары можно убрать крупы, соусы, но в нем следует оставить овощи. Специалистка также рекомендовала отдавать предпочтение несложному белку: рыбе, нежирной птице, яйцам. «На завтрак можно оставить кисломолочные продукты, так как это легкодоступный белок», — добавила она.

Лазуренко посоветовала отказаться от сложно приготовленных и жареных продуктов, а вместо них тушить, варить или запекать еду. Специалистка уточнила, что еда должна быть максимально простой, и напомнила, что важно не забывать о полезных жирах, которые содержатся в оливковом и льняном маслах и авокадо. Кроме того, она призвала пить много обычной негазированной воды.

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      Александра Лисица
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