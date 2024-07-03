Автобус с российскими туристами врезался в бетонный столб в Турции. Пострадали десятки людей

В Анталье автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП

В Турции автобус, перевозивший российских и белорусских туристов, попал в аварию. В результате пострадали десятки людей, в том числе дети. Все пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, водителя транспортного средства не удалось спасти. Причины и обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают специалисты.

Автобус направлялся в аэропорт Антальи

По данным агентства IHA, автобус с российскими и белорусскими туристами попал в аварию в провинции Анталья. Пассажиры направлялись из отелей в аэропорт по завершении отдыха. На трассе в районе Манавгата автобус врезался в бетонный столб.

Турецкие СМИ сообщают, что среди раненых — 16 граждан России и четыре гражданина Белоруссии, среди них несколько детей, все госпитализированы. Водителя автобуса спасти не удалось.

На место происшествия было направлено множество карет скорой медицинской помощи, которые доставили пострадавших в местные больницы. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

В России прокомментировали аварию с автобусом в Турции

Посольство России в Анкаре прокомментировало сообщение о ДТП с туристами в Анталье. «Следим за новостями о ДТП, но данных от турецких правоохранителей нет», — ответили в дипведомстве на вопрос корреспондента Daily Storm.

Генконсульство России в Анталье в свою очередь сообщило, что в настоящий момент не владеет точными цифрами насчет пострадавших. По словам представителей, данные от турецких правоохранителей пока не поступали. «Как только будут — сразу разместим [на сайте]. Конечно, мы в рамках своих полномочий будем оказывать всю необходимую помощь россиянам», — добавили там.

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

МИД Белоруссии сообщил, что обращения от граждан в настоящий момент в посольство не поступали.