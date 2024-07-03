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10:33, 3 июля 2024Забота о себе

Популярные мифы о способах быстро протрезветь развеяли

Фармацевт Бадд заявил, что кофе и холодный душ не помогают быстрее протрезветь

Фото: Kelsey Chance / Unsplash

Фармацевт Ян Бадд развеял несколько популярных мифов о способах ускорить процесс метаболизма алкоголя и быстро протрезветь. Его слова приводит издание Metro.

Бадд объяснил: около 90 процентов поступающего в организм алкоголя метаболизирует печень. Этот орган расщепляет алкоголь на другие соединения со скоростью примерно одна порция в час. «Например, порция может равняться небольшому бокалу вина (125 миллилитров при 12 процентах крепости напитка), полупинте пива (приблизительно 250 миллилитров при 5 процентах крепости) или одной порции крепких напитков (25 миллилитров при 40 процентах крепости)», — рассказал он, добавив, что на эту скорость влияют индивидуальные особенности организма человека.

По словам Бадда, не существует научно доказанного метода, позволяющего ускорить процесс выведения алкоголя из организма. «Распространенные мифы включают употребление кофе, холодный душ или физические упражнения, однако они не увеличивают скорость метаболизма алкоголя. Самый эффективный способ помочь организму избавиться от алкоголя — это просто время», — заявил врач. Поддержание водного баланса, употребление сытной пищи и отдых могут поддержать самочувствие человека при похмелье, но не помогают быстрее протрезветь, заключил он.

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Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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      Александра Лисица
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