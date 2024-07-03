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18:34, 3 июля 2024Культура

Раскрыта выручка школы фигурного катания мужа Анастасии Заворотнюк

«Звездач»: школа фигурного катания Чернышева заработала 116 миллионов рублей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Школа фигурного катания мужа российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева удвоила выручку. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что с 2012 года спортсмен руководит и владеет половиной от общей доли «Школы Петра Чернышева». По данным канала, за 2023 год выручка учебного заведения составила 116 миллионов рублей. По сравнению с 2022 годом прибыль выросла с 1,5 миллиона рублей до 3,1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк оставила после себя долг перед Федеральной налоговой службой в 140 тысяч рублей. Долг оказался начислен на ИП актрисы, которое было исключено из реестра в сентябре 2023 года.

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