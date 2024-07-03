России спрогнозировали рост поставок газа за границу

IEF: экспорт российского газа может увеличиться на 15 % по итогам 2024 года

По итогам 2024 года суммарные объемы экспорта российского природного газа могут увеличиться на 15 процентов в сравнении с показателем 2023-го и достигнуть уровня в 158 миллиардов кубометров. Такой прогноз приводится в Telegram-канале Института энергетики и финансов (IEF).

В прошлом году российским экспортерам удалось поставить за границу в общей сложности 137 миллиардов кубометров газа, уточнили в IEF. Таким образом, в случае реализации прогноза к концу декабря 2024 года суммарный экспорт может увеличиться на 21 миллиард.

Как ожидают эксперты, ключевым драйвером роста станут поставки трубопроводного газа, суммарные объемы которых могут вырасти на 16 процентов в сравнении с показателем 2023 года и достигнуть уровня в 109 миллиардов кубометров. В европейском и балканском направлениях экспорт, как прогнозируют в институте, увеличится на 13 процентов, до 29 миллиардов. В то же время прирост поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в этом году окажется ниже предыдущих оценок и составит 12 процентов на фоне простоя проекта «Арктик СПГ-2», до 47 миллиардов кубометров, резюмировали в IEF.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщила о заметном росте поставок российского трубопроводного газа в Европу. Так, по итогам первой половины 2024 года объемы экспорта этого вида топлива из РФ в Евросоюз (ЕС) увеличились на 27 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 15,4 миллиарда кубометров.