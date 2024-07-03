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12:34, 3 июля 2024Бывший СССР

Азаров рассказал о недовольстве США мобилизацией на Украине

Бывший премьер Азаров: США выражают недовольство мобилизацией на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

США выражают недовольство из-за низких темпов мобилизации на Украине. Об этом рассказал бывший премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«После принятия закона об усилении мобилизации количество мобилизованных значительно увеличилось, но киевский режим не вышел на те цифры, которые им поставили американцы, далеко не вышел. И поэтому у них проблемы возникают с американскими хозяевами», — написал Азаров.

По его словам, в настоящее время на Украине отмечаются «пропагандистские усилия» по объяснению необходимости соглашения с Россией о заморозке конфликта. Экс-премьер отметил, что «переоценивать разговоры» об этом нельзя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о мирных переговорах с Россией. По его словам, они возможны, но только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. При этом вероятность прямых переговоров с Москвой он исключил.

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      Екатерина Грищенко
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